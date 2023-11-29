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Bursa'da çocuğa çarpan araç sürücüsü kaçtı, çocuk hayatını kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı çocuk yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aracın çarpıp kaçtığı çocuk yaşamını yitirdi.

Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, Mustafa Nairabi'ye (3) çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nairabi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Nairabi'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazaya karışan sürücünün yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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