Bursa'da cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir cip, kaldırımda bekleyen Koç Ortaokulu öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Ü.U'nun kullandığı 34 YZ 4434 plakalı cip, Ertuğrulgazi Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda kaldırımda bekleyen Koç Ortaokulu öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (14) çarptı.
Yaralı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Gecü kurtarılamadı.
Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.