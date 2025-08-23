Bursa'da Cip Yayalara Çarptı: 5 Yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde cipin yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 EVA 810 plakalı cip, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 3'ü ambulansla kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde, 2'si ise İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
