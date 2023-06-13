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Bursa'da cip tıra çarptı: 1 yaralı

Bursa'da cip tıra çarptı: 1 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı cipin tıra çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullandığı cipin tıra çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi- Bursa kara yolu Çeltikçi Kavşağı yakınında Murat Kerim Çekiç (51) idaresindeki 16 CTL 688 plakalı cip, aynı yöne giden Hasan K'nin (41) kullandığı 06 TG 450 plakalı tıra arkasından çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Çekiç, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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