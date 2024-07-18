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Bursa'da Cip Dereye Düştü: Sürücü Yaralandı

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 6 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü A.Y.(52), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 6 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada yaralanan sürücü A.Y.(52), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. 408'inci Sokak istikametinden, Muammer Aksoy Caddesi istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 16 JPN 84 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yaklaşık 6 metre yükseklikten Ayvalı Deresine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen cipte sıkışan yaralı sürücü A.Y., halat yardımıyla dereye inen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, sağlık ekibine teslim edildi. A.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Y.,'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cip, çekici yardımıyla düştüğü dereden kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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