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Bursa'da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

Gemlik'te arkadaş cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi. Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi, Han Arkası Sokakta meydana geldi.

Bursa'da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

BURSA - Gemlik'te arkadaş cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi, Han Arkası Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları iddia edilen Cihat Can ve Murat O. arasında çıkan tartışmada, Cihat Can'ı yakın arkadaşı tarafından tüfekle vurularak yaralandı. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Can, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Murat O. ise Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı sokakta bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Murat O., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Güncel

Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

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