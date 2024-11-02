Bursa'da Cinayet: Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Ateş Açması Sonucu Ölüm

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yanında çalıştırdığı Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev'i (27) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftlik sahibi Taner Tuna (47) tutuklanırken, olaya karıştığı öne sürülen Mustafa Ö. (55) ve Özbekistan uyruklu eşi Maftuna K. (37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuna'nın ifadesinde, "Kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben ise reddedince tartışma yaşandı. Olay günü sakinleştirici haplarımı kullanmamıştım. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 31 Ekim Perşembe günü saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner Tuna ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Tuna, pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI

Taner Tuna olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner Tuna ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

'KIZIMLA EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, REDDETTİM'

Şüpheli Taner Tuna ile olaya karıştığı öne sürülen Mustafa Ö. ve Özbekistan uyruklu eşi Maftuna K. jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Taner Tuna'nın ifadesinde, "Bana gelip kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben ise reddederek olmayacağını söyledim. Aramızda tartışma yaşandı. Olay günü sakinleştirici haplarımı kullanmamıştım. Bir anlık öfkeyle ateş ettim. Olaydan sonra pişman olup teslim oldum" dediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi Taner Tuna tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.