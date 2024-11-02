Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Cinayet: Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Ateş Açması Sonucu Ölüm

Bursa'da Cinayet: Çiftlik Sahibinin Çobana Pompalı Tüfekle Ateş Açması Sonucu Ölüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de çiftlik sahibi Taner Tuna, aralarında kızının evlenmesi konusunda tartışma geçen Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev'i pompalı tüfekle vurdu. Olaydan 21 saat sonra 112'yi arayarak durumu bildiren Tuna tutuklandı, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yanında çalıştırdığı Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev'i (27) pompalı tüfekle vurarak öldürüp, olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan çiftlik sahibi Taner Tuna (47) tutuklanırken, olaya karıştığı öne sürülen Mustafa Ö. (55) ve Özbekistan uyruklu eşi Maftuna K. (37) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tuna'nın ifadesinde, "Kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben ise reddedince tartışma yaşandı. Olay günü sakinleştirici haplarımı kullanmamıştım. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 31 Ekim Perşembe günü saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner Tuna ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Tuna, pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI

Taner Tuna olaydan 21 saat sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner Tuna ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

'KIZIMLA EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, REDDETTİM'

Şüpheli Taner Tuna ile olaya karıştığı öne sürülen Mustafa Ö. ve Özbekistan uyruklu eşi Maftuna K. jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Taner Tuna'nın ifadesinde, "Bana gelip kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben ise reddederek olmayacağını söyledim. Aramızda tartışma yaşandı. Olay günü sakinleştirici haplarımı kullanmamıştım. Bir anlık öfkeyle ateş ettim. Olaydan sonra pişman olup teslim oldum" dediği öğrenildi. Cinayet şüphelisi Taner Tuna tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

 İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi

Avrupa ülkesi, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor

 Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

AK Partili Mustafa Varank, ölümden döndü
İranlı genç kadından 'zorunlu örtünme' kuralına karşı iç çamaşırlı eylem

Genç kadın, herkesin içinde bir anda kıyafetlerini çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.