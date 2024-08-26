Üye Girişi
Haberler

Bursa'da çimento yüklü TIR şarampole yuvarlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde çimento yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. TIR alev alırken, sürücü son anda araçtan çıkarak yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın Kestel ilçesi Çevre Yolu'nda Hasan Gül'ün kullandığı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Alev alan TIR demir yığınına dönerken, sürücü son anda aracının kabininden çıkarak yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Bursa Çevre Yolu kırsal Karahıdır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Hasan Gül'ün kullandığı 16 ACB 419 plakalı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kaza nedeniyle TIR yanmaya başlarken, yaralanan Gül, kabinden çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Gül'ü Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle TIR demir yığınına dönerken, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 dönümlük ağaçlık alan da yandı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İtfaiye Kestel Bursa İtfaiye Acil Durum Soruşturma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? 9. ev neyi temsil eder? Astrolojide 9. ev konuları! Astrolojide 9. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler? 7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler? İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! Skin-walker efsanesi gerçek mi? Gaziantep'te yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Gaziantep'te yağmur var mı? Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı? Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında futbolu bıraktı, son hali nasıl? Maçlar neden ertelendi, bu hafta neden maçlar oynanmadı? Bu gece yağmur var mı, yağmur ne zaman 26-27 Ağustos 2024? EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç? İstanbul yağmur saat kaçta 26 Ağustos Pazartesi? PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
title