Bursa'da çıkan yangında müstakil ev zarar gördü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Arapzade Mahallesi Fevzi Efendi Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bahçedeki ağaçlara da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen ev ve bahçesi zarar gördü.