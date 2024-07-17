Bursa'da çıkan yangında dumandan etkilenen köpek itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, Yüzüncüyıl Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesi 4'üncü Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve ANDA ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgedeki yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ve İnegöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile BUSKİ ve Tarım A.Ş.'nin tankerlerinin de aralarında olduğu 50 araç ve 150 personelle müdahale edildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

VETERİNERE YETİŞTİRDİLER

Bölgede dumandan etkilenen bir köpeğe ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Bayılan köpek, ayıltıldıktan sonra, hava teneffüs cihazıyla köpeğe temiz hava verildi. Kendine gelince su içirilip, yüzü yıkanan köpek, itfaiye aracıyla veterinere götürülüp tedaviye alındı. Köpeğin hayata döndürüldüğü anlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi.