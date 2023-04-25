Bursa'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi öldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi öldü.

Yangın, ilçenin Arapzade Mahallesi, 6 Nolu Sokak'taki bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi.

Bayram Ali Çetin'in (63) yaşadığı evden dumanlar çıktığını gören yakınları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahaleyle beraber eve giren ekipler yalnız yaşadığı belirlenen ve yürüme zorluğu çeken Bayram Ali Çetin'i yerde baygın halde buldu.

Çetin'i dışarı çıkaran acil müdahale ekipleri, sedye ile ambulansa taşıdı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetin, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre elektrikli battaniyenin tutuşmasıyla çıktığı değerlendirilen yangında, Çetin'in dumandan etkilendiği öğrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.