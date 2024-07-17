Bursa'da çıkan yangın tavuk çiftliğini ve market deposunu etkiledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan ve yakınındaki zincir marketin deposuna sıçrayan yangın, söndürüldü.

İlçeye bağlı İrfaniye Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, çiftliğin yanında bulunan zincir marketin deposuna ve araziye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla yangın söndürülürken çiftlikte ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangında dumandan etkilenen 11 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.