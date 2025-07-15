Bursa'da Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Bursa'da Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

BURSA'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

Nilüfer ilçesi Akçalar ve Gölyazı mahalleleri arasındaki otluk alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakında bulunan çiftliğe ulaşmaması için koridor oluşturulurken, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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