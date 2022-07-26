Son dakika haberi! Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor. Güncel AA / Emrah Taş Yıldırım Uludağ Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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