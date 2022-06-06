Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler

Bursa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Doğancı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopterin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile çok sayıda personel sevk edildi. Yayılımı engellenen yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA / Güncel Güncel Haberler

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