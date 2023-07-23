Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında çıkan yangın, itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.