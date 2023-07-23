Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında çıkan yangın, itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme helikopterlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.
Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.
Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.