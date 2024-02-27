Bursa'da çıkan kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü, 1 kişi tutuklandı

Bursa'da iki grup arasında çıkan ve 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde yaşları 18'den küçük kişilerin oluşturduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Abdullah A. (13) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U. (13) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.