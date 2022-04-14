Bursa'da çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Karacabey-Balıkesir kara yolunda bir firmaya ait çiftlikteki kümeslerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, binlerce tavuğun bulunduğu kümesi sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden itfaiye personeli ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabalar sonucu alevleri diğer kümeslere sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Kümesteki tavuklardan 4 bine yakınının telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.