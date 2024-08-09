Bursa'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir çiftlikte saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muradiye Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinin bahçesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında çok sayıda saman balyası küle döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.