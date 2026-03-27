Bursa'da pantolon ve tişörte emdirilmiş uyuşturucuyu cezaevine sokmaya çalışan zanlı yakalandı

Bursa'da cezaevine uyuşturucu emdirerek pantolon ve tişört göndermeye çalışan bir şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 kilogram ağırlığında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, bir zanlının cezaevine kargoyla pantolon ve tişörte emdirilmiş uyuşturucu göndereceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, kargo şubesi önünde şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemede, boş ağırlığı 2 kilogram olan kot pantolon ve tişörte emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın
