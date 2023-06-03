Bursa'da cezaevinden yeni çıkan şüpheli, tartıştığı üvey babasını ve araya giren annesini bıçakladı. Duruma hızla müdahalede eden polis ekibi saldırganı olay yerinde yakalarken, yaralanan anne ve baba hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da cezaevinden çıkan şüpheli, üvey baba ve annesi bıçakladı

BURSA - Bursa'da cezaevinden yeni çıkan şüpheli, tartıştığı üvey babasını ve araya giren annesini bıçakladı. Duruma hızla müdahalede eden polis ekibi saldırganı olay yerinde yakalarken, yaralanan anne ve baba hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nane Sokak üzerinde bulunan evde yaşayan, Ahmet K., ve Aynur K.' çiftinin cezaevinden yeni çıkan çocukları geldi. Bir süre sonra Ş.Y, üvey babası Ahmet K. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma yerini kavgaya bırakınca, Ş.Y eline aldığı bıçakla Ahmet K.'yı karnından bıçakladı. Bu sırada araya girmek isteyen anne Aynur K.' da bıçak darbesinin hedefi oldu. Bağrışmalar üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olaya hızla intikal eden Küçükbalıklı Polis Merkez'ine bağlı ekipler, şüpheliyi evden kaçamadan yakalamayı başardı. Yaralıları sağlık ekiplerine teslim eden polis ekibi şüpheliyi de gözaltına aldı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Aynur K. ile eşi Ahmet K., Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.