Bursa'da cezaevi tahliyesi sonrası kavga: 1 tutuklama

Bursa'da cezaevinden tahliye olduktan sonra kavga ettiği üvey babası Ahmet K. (65) ile araya girmek isteyen annesi Aynur K.'yi (50) bıçakla yaralayan Şener Yöyen (30) tutuklandı. Yaralı çiftin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

BURSA'da cezaevinden tahliye olduktan sonra kavga ettiği üvey babası Ahmet K. (65) ile araya girmek isteyen annesi Aynur K.'yi (50) bıçakla yaralayan Şener Yöyen (30) tutuklandı. Yaralı çiftin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

?Olay, 3 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Nane Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Şener Yöyen, üvey babası Ahmet K.'nin evine gitti. Burada çıkan tartışmada Şener Yöyen, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Ahmet K.'ye saldırdı. Ahmet K.'yi kolundan ve karnından bıçaklayan Yöyen, kavgayı ayırmak için araya giren annesi Aynur K.'yi de bıçakla yaraladı. Kavga seslerinin duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Ahmet K. evden kaçarak sokaktaki bir kahvehaneye sığınırken, Şener Yöyen sinir krizi geçirip bıçakla kendine zarar verdi.

Tedavisinin ardından emniyete götürülen Şener Yöyen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOGRAFLI