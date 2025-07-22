Bursa'da 'Çetkinler' Suç Örgütüne Operasyon: 19 Gözaltı

Bursa'da 'Çetkinler' Suç Örgütüne Operasyon: 19 Gözaltı
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Bursa'da organize suçlarla mücadele ekipleri, 'Çetkinler' çetesi olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda, elebaşı B.Ç. dahil 19 kişiyi gözaltına aldı. Örgütün eğlence mekanlarına 'çökmeye' ve inşaat halindeki dairelere zorla el koymaya çalıştığı tespit edildi.

Bursa'da "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşının da aralarında olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Çetkinler" çetesi olarak bilinen suç örgütünü takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu örgüt üyelerinin, elebaşı B.Ç'nin talimatıyla bazı eğlence mekanlarına "çökmeye" çalıştıkları, inşaatı devam eden bazı site dairelerine zorla el koyup sattıkları, bazı daireleri ise usulsüz sözleşmelerle kiralayarak kazanç sağladıkları tespit edildi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlattı.

Operasyonda, örgüt elebaşı B.Ç'nin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 mermi ve çok sayıda kesici alet bulundu.

Teknik ve fiziki takiple ele geçirilen güvenlik kamerası kayıtlarında örgüt üyelerinin cebir ve tehdit yoluyla bazı iş yerlerine ele geçirmeye çalıştıkları, kalabalık gittikleri bazı yerlerde ise iş yeri sahipleri ve çalışanlarını darbettikleri görüldü.

Ayrıca şüphelilerin bu yöntemle 6 farklı olaya karıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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