Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı - Haberler

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Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

AA - Güncel
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Bursa'da düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda, farklı suçlardan aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent genelindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında adam öldürme suçundan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ile hırsızlık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.G'nin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

AA / Güncel

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