Bursa'da Cep Telefonu Dükkanı Kurşunlandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, cep telefonu tamir ve satışının yapıldığı iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtı.

Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki bir cep telefonu dükkanının önüne motosikletiyle gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, belindeki tabancayı çıkarıp iş yerinin camlarına ateş etti.

Şüpheli daha sonra motosikletiyle olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, iş yerinin camlarına 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

İşletme sahipleri ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı ise yandaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin motosikletle gelmesi, iş yerine ateş etmesi, bu sırada düşen motosikletini kaldırması, tekrar iş yerine ateş etmesi ve motosikletiyle kaçması yer alıyor.