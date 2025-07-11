Bursa'da Cep Telefonu Dolandırıcılığı: Zanlı Tutuklandı

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Bursa'da cep telefonlarını internet ilanıyla satmak isteyen kişileri dolandıran E.S.K. isimli şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin dolandırıcılık tekniği, paranın mesai saati dışında geçeceğini söylemekti.

Bursa'da internet ilanıyla cep telefonlarını satmak isteyen kişileri dolandıran zanlı tutuklandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet ilanıyla cep telefonu satışı yapmak isteyen 5 kişinin dolandırıldığı bilgisini aldı.

Şüphelinin, cep telefonlarını aldığı bu kişileri, "IBAN numaralarına gönderdiği paranın, mesai saati dışında olduğu için ertesi gün hesaba geçeceğini" söyleyerek dolandırdığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüpheli E.S.K, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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