Bursa'da çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çekiciye çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Y. idaresindeki 10 AJE 425 plakalı otomobil, İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesinde aynı istikamette seyir halindeki paletleri açık çekiciye çarparak takla attı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan E.Y. ile Y.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel