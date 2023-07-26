Bursa'da Çekçek ile Kağıt Toplayan Kişi Rögar Kapağı Çalmak İsterken Kameralara Yakalandı

Bursa'da çekçek ile kağıt toplayan bir kişi, 120 kiloluk rögar kapağını çalmak isterken güvenlik kameralarına yakalandı. Mahalleli, rögar hırsızlarının yakalanmasını talep etti.

Bursa'da çekçek ile kağıt toplayan kişi, 120 kiloluk rögar kapağını çalmak isterken kameralara yansıdı. Çekçek arabaya rögarı yüklemek isterken mahallelinin durumu fark etmesi üzerine bırakıp kaçtı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda karton toplayıcılığı yapan kişi, sokak arasında gördüğü rögar kapağını gözüne kestirdi. Bir süre uğraşan ve rögar kapağını çıkaran hırsız, tam seyyar aracına yükleyeceği sırada durumu vatandaşların fark etmesiyle elinden atıp bulunduğu yerden uzaklaştı. Rögar kapağını çalması sonucu oluşacak çukur hem yayaların hem de sürücülerin kabusu olacaktı.

Mahalleli ise rögar hırsızlarının yakalanmasını talep etti. - BURSA