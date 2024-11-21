Bursa'da Çatıdan Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
İnegöl ilçesinde bir iş yerinin çatısından düşen 67 yaşındaki Nuri C., hastaneye kaldırıldı. Lodos nedeniyle dengesini kaybeden adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısından beton zemine düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Nuri C. (67), Mahmudiye Mahallesi 5. Sokak'taki tek katlı iş yerinin çatısına lodosun getirdiği çöpleri temizlemek için çıktı.
Lodos yüzünden bir anda dengesini yitiren Nuri C, kafa üstü beton zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.