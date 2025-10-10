Bursa'da Çatıdan Beton Parçası Atma Kavgası: Müebbet Hapis Cezası

BURSA'da 3 katlı binanın çatısından kavga ettiği kişilere beton parçası atıp, kalabalık arasındaki Ramadan Bayar'ın (65) ölümüne neden olan tutuklu sanık Yusuf Aydın (21), yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet bu cezayı, 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak 18 yılla indirip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde 2023 Aralık'ta Yusuf Aydın, kavga ettiğini iddia edip, yardıma çağırdığı arkadaşları Uğur (21) ve Hüseyin Balta (22) kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtı. Balıkesir'e giden Aydın, aracın yakıtı bitince kendini polise ihbar etti. Gözaltına alınan Aydın, denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı.

Yusuf Aydın, olaydan 1 ay sonra 16 Ocak 2024'te Hüseyin ve Uğur Balta ile mahallede karşılaştı. Otomobil hırsızlığı yüzünden çıkan tartışmaya tarafların yakınları da karıştı. Bu sırada annesi Nuran Aydın ile 3 katlı evlerinin çatısına çıkan Yusuf Aydın, buradaki beton parçalarını kavga ettikleri kalabalığın üzerine attı. Beton parçalarından biri, yanında eşi Mevlüde Bayar (49) ve oğlu Umut Bayar (33) ile kavgaya karışan yeğenlerini ayırmaya çalışan Ramadan Bayar'ın başına isabet etti. Ramadan Bayar yere yığılırken, eşi Mevlüde ve oğlu Umut Bayar fenalık geçirdi.

KALBİ 2 KEZ DURDU

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, 2 çocuk babası olan Ramadan Bayar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla kalbi yeniden çalıştırılan Bayar, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, ikinci kez duran kalbi çalıştırılan Ramadan Bayar, kurtarılamadı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde gözaltına aldığı Yusuf Aydın, işlemlerinin ardından tutuklandı.

AİLELERİN DE KARIŞMASIYLA KAVGA BÜYÜDÜ

'Kasten öldürme' suçundan Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yusuf Aydın, önceki duruşmada yaptığı savunmada, Uğur ve Hüseyin Balta kardeşlerin otomobilini çalıp kaçtığı için aralarında husumet olduğunu ve arkadaşlarından şikayetlerini geri çekmesini istediğini, kabul etmedikleri için de tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti. İki kardeş tarafından darbedildiğini ve ailelerin de karışmasıyla kavganın büyüdüğünü söyleyen Aydın, "Olay günü anneannemin oturduğu eve gittim. Uğur ve Hüseyin oraya geldi, aramızda kavga çıktı. Beni darbettiler. Binaya girip, üzerlerine kapıyı kapadım. Camı kırdılar" dedi.

'ORTAMI YUMUŞATMAK İÇİN BETON PARÇALARINI AŞAĞI ATTIM'

Arbede sırasında binanın çatısına çıktığını ve sokakta süren kavgayı dağıtmak için eline geçirdiği beton parçasını aşağı attığını söyleyen Aydın, "Kavgaya karşı tarafın ailesi de müdahale etmeye çalışınca, ortamı yumuşatmak için çatıya çıkarak 60 santimetre kalınlığında beton parçasını rastgele attım. Amacım birini öldürmek değildi. Beton Ramadan Bayar'a isabet etmiş. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Uğur ve Hüseyin Balta ile kavgaya karışan Ali D., Behçet K., Umut B. ve İsmail K.'nin de tutuksuz yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Yusuf Aydın'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi. Tutuksuz sanıkların 'darp' suçundan 1 yıl 6 ay hapsini istedi.

HAPİS CEZASI

Davanın karar duruşması 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aydın'ın son sözü olarak, "İsteyerek ölüme neden olmadım. Sadece kendimi ve ailemi korumak istiyordum" dediği duruşmada söz alan avukatı Dilan Firik, "Müvekkilim, Uğur Balta ve arkadaşlarıyla yaşadığı husumet nedeniyle şehir değiştirip Balıkesir'e yerleşti. Buna rağmen sürekli tehdit edildi. Ses kayıtlarını mahkemeye sunduk. Kendisi aylar sonra anneannesini ziyarete geldiğinde, katılan sanıklar tarafından darbedilmiştir. Annesinin yanında hakaretlere uğrayıp darbedilmesi ile kavga karşılıklı bir hal almış. O da evine sığınmak istediğinde ise hem annesi hem de evde bulunan anneannesi yaralanmış, evin camları ve kapıları kırılmıştır. Kendisi, çaresiz bir şekilde kalabalığın dağılması amacıyla terasta bulunduğu esnada beton parçasını aşağıya atmıştır. Maktulün, isteyerek ve bilerek ölümüne neden olmamıştır. Sadece yaşadığı panik ve korku ile ailesi ve kendisine gelen saldırıları sonlandırmak istemiştir" dedi.

Mahkeme heyeti, Yusuf Aydın'ı 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık lehine 'haksız tahrik' uygulayan heyet bu cezayı 18 yıla indirip tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.