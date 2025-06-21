Bursa'da Çatıda Yangın: Bir Kişinin Cesedi Bulundu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında Nuri A. isimli bir kişinin cesedi bulundu. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, binanın çatı katında çıkan yangında bir kişinin cesedi bulundu.

Esenevler Mahallesi C-202 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede tüm katı sardı.

Durumun bildirilmesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yapılan incelemede, çatı katında tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A'nın cansız bedeni bulundu.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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