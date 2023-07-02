Bursa'da Çatı Yangını: Mahallelinin İzlemesi Dikkat Çekti

Bursa'da bir binanın çatısı alev alev yanarken, mahalle sakinleri olayı izlemeye geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bulunuyor. Yangın kontrol altına alınırken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Çatı alev alev yandı, mahallelinin izlemesi dikkatlerden kaçmadı

BURSA - Bursa'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederken, mahallelinin ise izlemeye gelmesi dikkat çekti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün'e ait 3 katlı evin çatı katında başladı. Kısa sürede alevler, ısı yalıtım malzemelerine de sıçrayınca alevler büyüdü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, civar sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ederken, mahalle sakinlerinin ise izlemeye gelmesi dikkatlerden kaçmadı.