Bursa'da Çatı Katında Yangın: Alt Komşu Kurtardı

Bursa'da Çatı Katında Yangın: Alt Komşu Kurtardı
Güncelleme:
Bursa'da bir 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, alt komşusunun müdahalesiyle A.D. (30) kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BURSA'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde yaşayan A.D.'yi (30) yangından alt komşusu kurtarırken, alev alev yanan çatı katı dronla görüntülendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan A.D. alt komşusu tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle görüntülendi. Alev alev yanan çatı katı dronla görüntülenirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
