Yol çalışmasındaki çamura saplanan otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu; o anlar kamerada

BURSA'da yol çalışması yapılan bölgede çamura saplanan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobilin ön kısmının çamura gömüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücünün yol çalışmasını fark etmediği 16 BIC 639 plakalı otomobil, çamura saplandı. Aracın ön kısmı hızla suya gömülmeye başlarken, sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Yarıya kadar çamura batan otomobil, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarılırken, aracın battığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,