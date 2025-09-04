Bursa'da Çamlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan çamlık yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Çamlık Caddesi'nde bulunan çamlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla alevler, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel