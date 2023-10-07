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Bursa'da Cami Bahçesinde İmama Ait Motosiklet Çalındı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir caminin bahçesinde imama ait motosiklet çalındı. İmam hatip Metin Uyanık, camiye geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek failin yakalanması için çalışma başlattı.