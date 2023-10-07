Bursa'da Cami Bahçesinde İmama Ait Motosiklet Çalındı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir caminin bahçesinde imama ait motosiklet çalındı. İmam hatip Metin Uyanık, camiye geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek failin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir caminin bahçesinde bulunan imama ait motosiklet çalındı.
İmam hatip Metin Uyanık, geçici görevlendirildiği Saadet Mahallesi'ndeki Saadet Camisi'ne 14 GE 890 plakalı motosikletiyle geldi.
Motosikletini caminin bahçesine park eden Uyanık ikindi namazını kıldırmak için içeri girdi.
Ezanın okunmasının ardından cemaate namaz kıldıran Uyanık bahçeye çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
Uyanık'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis, failin yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarında, hırsızın çevrede kimsenin bulunmadığı sırada motosikleti çalıp götürdüğü görülüyor.