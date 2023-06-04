Bursa'da Cami Avlusunda Genç Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir cami avlusunda buluşan iki genç arasında çıkan tartışma sonucu Utku Sezek tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.