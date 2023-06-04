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Bursa'da cami avlusunda genç bir adam tabancayla vurularak öldürüldü

Güncel Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir cami avlusunda Utku Sezek isimli genç bir adam, arkadaşı Samet Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da Utku Sezek (17), cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Samet Ç. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Çınar Sokak'taki Mehmet Akif Ersoy Camisi'nin avlusunda dün akşam saatlerinde Samet Ç., birlikte geldiği arkadaşı Utku Sezek'i tabancayla göğsünden vurdu. Yaralanan Sezek, çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Utku Sezek, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi evinin yakınında yakalayıp, gözaltına aldı. Samet Ç.?nin üzerinde yapılan aramada, biri olayda kullanılan, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirldi.

Samet Ç.?nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Çınar Bursa Cami Güncel Haberler

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