Bursa'da cami avlusunda genç bir adam tabancayla vurularak öldürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir cami avlusunda Utku Sezek isimli genç bir adam, arkadaşı Samet Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.