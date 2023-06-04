Bursa'da Cami Avlusunda Cinayet: Utku Sezek Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Bursa'da Utku Sezek (17), cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Samet Ç. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anı, caminin çay ocağındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Bursa'da Utku Sezek (17), cami avlusunda buluştuğu arkadaşı Samet Ç. (17) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anı, caminin çay ocağındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, masada kalabalık halinde oturan arkadaş grubunun silahın ateş almasıyla panikle masadan kalktığı, yaralanan Utku Sezek'in yere düştüğü anlar yer aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Samet Ç.'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, -