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Bursa'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cam silerken 4. kattan düşen 53 yaşındaki N.K., hastaneye kaldırılmadan yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

İhsaniye Mahallesi Sümbül Sokak'ta 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin camlarını silen N.K. (53), dengesini kaybederek zemine düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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