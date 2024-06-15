Bursa'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi. Kemerçeşme Mahallesi'ndeki evinde bayram temizliği yapan Gülnaz Güler, cam silerken dengesini kaybederek pencereden düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi.
Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki evinde bayram temizliği yapan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, ikinci katta cam sildiği sırada bir anda dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.
Güler'in yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen kadının kızı, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.
Güler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.