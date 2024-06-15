Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi. Kemerçeşme Mahallesi'ndeki evinde bayram temizliği yapan Gülnaz Güler, cam silerken dengesini kaybederek pencereden düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın ikinci katındaki evinin camını silerken düşen kadın yaşamını yitirdi.

Kemerçeşme Mahallesi 5. Yüce Sokak'taki evinde bayram temizliği yapan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, ikinci katta cam sildiği sırada bir anda dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

Güler'in yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen kadının kızı, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Güler'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Bursa Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

'İstesek en az 10 vekil gelir' sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

"İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi

 Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

 Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı

 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu

Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Kızının sözleri duruşmaya damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title