Bursa'da Cam Balkon Montajı Yapan İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da cam balkon montajı yaptığı binanın 7'nci katından düşen Enes Kurnaz (29), hayatını kaybetti. Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İşçi, düşme sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Bursa'da cam balkon montajı yaptığı binanın 7'nci katından düşen Enes Kurnaz (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı sitede, binanın 7'nci katında cam balkon montajı yapan Enes Kurnaz, dengesini kaybederek düştü. Bina önünde park halinde olan 16 LNH 05 plakalı kamyonetine çarparak yere düşen Kurnaz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, kurtarılamadı. Enes Kurnaz'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor.