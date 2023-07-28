Bursa'da Cam Balkon Montajı Yapan İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da cam balkon montajı yapan Enes Kurnaz (29), çalıştığı binanın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurnaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor.