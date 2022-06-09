Çalıntı aracı parçalarken polis gelince kaçan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Çalıntı aracı parçalarken polis gelince kaçan 3 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çalıntı bir aracı parçalarken polisi görünce kaçan 3 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çalıntı bir aracı parçalarken polisi görünce kaçan 3 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 16 CMD 37 plakalı pikabın, Otosansit Sanayi Sitesi'nde parçalanmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Bu adrese baskın düzenleyen ekipler, 3 kişinin aracı parçalamaya çalıştığını gördü.

Polisi görünce yayan kaçmaya başlayan A.M, B.S. ve R.S. kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Aracın C.M'ye ait olduğu, bir süre önce Yıldırım ilçesinden çalındığı öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması, polis kameralarına yansıdı.

Zanlıların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

AA / Güncel

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