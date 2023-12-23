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Bursa'da Çalıntı Aküleri Satın Alan Hurdacılara 7 Milyon TL Cezai İşlem

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Bursa'da çalıntı aküleri satın alan 2 hurdacıya toplam 7 milyon 330 bin 578 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akü hırsızlığı şüphelisi A.A'yı yakaladı ve çalıntı malların A.A'nın işlettiği hurda dükkanında satıldığını tespit etti. Hurdacılar A.A. ve D.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise tehlikeli atık bulundurdukları gerekçesiyle hurdacılara ayrıca ceza kesti.

Bursa'da çalıntı aküleri satın alan 2 hurdacıya toplam 7 milyon 330 bin 578 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 7 ayrı akü hırsızlığı olayının şüphelisi A.A'yı yakaladı.

Ekipler, bu kişinin çalıntı malları Duaçınarı Mahallesi'nde A.A'nın işlettiği hurda dükkanına sattığını, Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan D.Ö'nün de çalıntı aküleri satın aldığını belirledi.

Hırsızlık şüphelisi A.A. ve iş yeri sahipleri A.A. ve D.Ö. hakkında polis tarafından yasal işlem başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de A.A. ve D.Ö'ye tehlikeli atık bulundurdukları için 3 milyon 665 bin 289'ar lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA / Güncel

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