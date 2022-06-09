Bursa'da çaldığı kredi kartıyla otelde konaklayan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobilden çaldığı kredi kartıyla ödeme yaparak otelde konakladığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinandede Mahallesi'nde yaşayan O.D. (44) sabah aracını kontrol ettiğinde otomobilin camının açık olduğunu fark etti.

Otomobilde bulunan kredi kartının çalındığını ve bu kartla sabah saatlerinde bir otelden 2 bin 400 lira harcama yapıldığını öğrenen O.D. durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harcamanın Osmangazi ilçesindeki bir otelde yapıldığını tespit etti.

Söz konusu otele giden ekipler otelde konaklayan A.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının olayı arkadaşı S.C.Ş. ile gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Polisin S.C.Ş'yi yakalama çalışmaları sürüyor.