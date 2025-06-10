Bursa'da Çadır Kentte Pilavdan Zehirlenme Olayı: 40 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Çadır Kentte Pilavdan Zehirlenme Olayı: 40 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte ikram edilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kentte yenilen pilavdan zehirlenen 40 kişi hastaneye kaldırıldı. Pilavı bir kişinin çadır kente tencerelerle getirip, ikram ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesinin Çayırlı Mahallesinde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 250 kişinin bulunduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Dün ve bugün mide bulantısı ve kusma nedeniyle fenalaşan bazıları çocuk 40 kişi, İnegöl Devlet ve Yenişehir Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Zehirlenen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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