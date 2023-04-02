BURSA'DA BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIĞA GİTTİLER

BURSA'da Bulgaristan seçimleri için 8 ilçede 39 sandık kuruldu. Kentteki 72 bin seçmen, sabah erken saatlerde oy vermeye başladı.

Bulgaristan'da son 2 yılda 5'inci kez alınan erken genel seçimler için Türkiye'de 23 şehirde 160 sandık kuruldu. 72 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 8 ilçede 39 sandık kuruldu. Çift vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Osmangazi ilçesindeki Bulgaristan Konsolosluğu'nda da sandık kuruldu.

'BUGÜN, SİYASİ KRİZİ ÇÖZMEK İSTİYORUZ'

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Maalesef Bulgaristan'da siyasi kriz süreci yaşadık. Bugün, bu krizi çözmek istiyoruz. Bulgaristan'daki kardeşlerimizi iktidara taşıyarak bu krizi çözmüş olacağız. Yaşı 18'in üzerinde olan ve elinde Bulgaristan kimliği olan kişiler oy kullanabiliyor. Bugün için Bulgaristan, 62 ülkede sandık açtı. Türkiye'de de 23 ilde 160 sandık açıldı. Bursa'da da 39 sandık kuruldu. Türkiye'de seçmen sayısına baktığımız zaman yaklaşık 300 bin. Bursa'da da 72 bin üzerinde Bulgaristan vatandaşı var. Bulgaristan'daki demokrasinin gelişmesi, kardeşlerimizin hükümetin içinde yer alması için elimizden geleni yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz dedi. (DHA)