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Bursa'da Bulgaristan Seçimleri İçin 42 Sandık Kuruldu

Bursa'da Bulgaristan Seçimleri İçin 42 Sandık Kuruldu
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Bursa'da Bulgaristan seçimleri için 8 ilçede 42 sandık kuruldu. 73 bin seçmenin oy verme işlemlerine başladığı seçimlerde, BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, vatandaşları sandığa gitmeye çağırdı. Türkiye, yurtdışında en çok sandığın bulunduğu ülke konumunda.

BURSA'da Bulgaristan seçimleri için 8 ilçede 42 sandık kuruldu. Kentteki 73 bin seçmen, sabah erken saatlerde oy vermeye başladı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Bursa'da oyunu kullanarak, "Hemşehrilerimizi sandığa gidip, hem birlik ve beraberliğimizi göstermelerini, Bulgaristan'ın demokrasisine destek vermelerini arzu ediyoruz" dedi.

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen genel ve Avrupa Parlamentosu seçimleri kapsamında Türkiye'de, 168 sandık kuruldu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 57 ülkede başlayan 2 seçime, 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, 51'inci dönem Bulgaristan Parlamentosu için 240 ve bu ülkeyi Avrupa Parlamentosu'nda temsil edecek 17 milletvekilini seçmek için oy kullanmaya başladı. 73 bin seçmenin bulunduğu Bursa'da da 8 ilçede 42 sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, oy verme işleminin başladığı saat 07.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Osmangazi ilçesindeki Bulgaristan Konsolosluğu'nda da sandık kuruldu.

'EN KALABALIK SANDIĞIN OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE, ŞEHİR BURSA'

Sabah erken saatte Bulgaristan Konsolosluğu'na giderek oy kullanan BAL-GÖÇ Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, yapılan seçimlerde 57 ülke arasında en çok sandığın bulunduğu ülkenin Türkiye olduğunu söyleyerek, "Bulgaristan parlamento seçimleri, yurt dışındaki seçmenlerine de Bulgaristan yasaları izin verdiği için, 57 ülkede sandık kuruldu. Bu ülkelerin içinde Türkiye de var. En kalabalık sandığın olduğu ülke de Türkiye'dir. Türkiye'de 23 ilde 168 sandık kuruldu. Bursa da 42 sandık ile en kalabalık sandığın olduğu şehirdir. Türkiye'de yaklaşık 300 bin seçmen konumunda vatandaş oy kullanacak. Bursa'da ise 73 bin seçmen var. Biz öncelikle Bulgaristan demokrasisine destek vermek için, Türkiye'deki, Bulgaristan'daki ve Batı Avrupa ülkelerindeki çok sayıdaki Bulgaristan vatandaşı hemşehrilerimizi sandığa gidip hem birlik ve beraberliğimizi göstermelerini hem de Bulgaristan demokrasisine destek vermelerini arzu etmekteyiz" dedi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: Hasan BOZBEY/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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