Bursa'da Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alanlara sıçradı; yangın 2 saatte kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'da Nilüfer ilçesi Hasanaağa Mahallesi'ndeki buğday tarlasında çıkıp rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Yiğithan HÜYÜK-Mehmet İNAN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel